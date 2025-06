Mensa, stop anticipato: polemiche. Lettera e Pais: “Brutta figura della Giunta Cacciotto”

ALGHERO – “Siamo di fronte a una brutta figura dell’amministrazione comunale, peraltro rimediabile. Prima viene annunciata con enfasi la prosecuzione del servizio mensa fino a venerdì 27 giugno, oggi – senza alcuna spiegazione – si comunica che la data corretta sarebbe invece venerdì 13 giugno. Una decisione imbarazzante che sta facendo infuriare decine di famiglie”. Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega, interviene dopo le numerose segnalazioni ricevute dai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ad Alghero.

“Non è corretto – prosegue Pais – che un’informazione tanto importante, che riguarda la quotidianità di centinaia di bambini e l’organizzazione familiare di altrettanti genitori, venga trattata con tanta superficialità. I genitori, giustamente, vogliono risposte e pretendono chiarezza”.

Il consigliere leghista chiede all’amministrazione un intervento immediato: “Sono certo che la sensibilità dell’assessore e del sindaco consentirà di intervenire subito, facendo chiarezza e ripristinando il servizio fino alla data originariamente prevista”.

Pais conclude chiedendo trasparenza e rispetto: “Chi governa la città ha il dovere di parlare con una voce sola e di garantire serietà nella gestione dei servizi. Se nemmeno sulla data di fine mensa si riesce a dare un’informazione certa, c’è davvero da preoccuparsi”.

LETTERA ALLA REDAZIONE:

“Spettabile Redazione Alghero News,

abito ad Alghero e sono mamma di un bimbo che frequenta la scuola dell’infanzia.

Vi scrivo per segnalare quanto sta accadendo in queste ore.

In data 09 Aprile 2025 veniamo informati tramite circolare ufficiale che il servizio mensa si sarebbe concluso in data 27 Giugno 2025, in concomitanza con l’ultimo giorno di scuola.

Noi genitori ci siamo di conseguenza organizzati per i vari impegni lavorativi, grati per l’attenzione dimostrata ad un bisogno espresso già negli anni passati.

Oggi, 05/06/2025 riceviamo una nuova circolare che ci avverte che il servizio mensa si concluderà in data 13/06/2025.

Ho contattato l’Istituto Comprensivo di riferimento chiedendo con chi potessi parlare.

Mi è stato risposto che la decisione è partita dal Comune.

Ho contattato il Comune, per la precisione l’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Alghero, dove mi hanno risposto che sono stati i dirigenti dei Comprensivi a prendere tale decisione in una riunione tenutasi qualche giorno fa. Motivazioni? Non ce ne sono di ufficiali.

Mi è stato inoltre riferito che stanno arrivando in Comune diverse mail di genitori che, come me e le mamme con cui sono a stretto contatto, si trovano spiazzati di fronte all’odierna comunicazione.

Questi i fatti: a poco più di una settimana viene cambiata la fine della mensa, decisione che mette in seria difficoltà le famiglie per la maggior parte impegnate in lavori inerenti al turismo, particolarmente intenso in questo periodo dell’anno.

L’assenza di qualsiasi preavviso, le conseguenze di questa variazione, che ricadono totalmente sulle famiglie, e il rimpallo delle responsabilità ci sembrano una mancanza di rispetto e consapevolezza nei confronti di persone che lavorano e sono genitori, nonchè nei confronti dei bambini stessi che necessariamente saranno sballottati per sopperire ad un servizio che era stato ufficializzato da diverso tempo”.