OLIENA – Ancora un omicidio nel centro Sardegna. Alle prime ore del giorno nel paese un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias, è stato ammazzato a colpi di fucile fucile. Secondo le prime informazioni, la vittima, sarebbe già stata in altre due occasioni bersaglio di agguati, sarebbe stata raggiunta mentre usciva di casa per andare in campagna. Sul posto gli inquirenti e il sostituto procuratore della Repubblica di Nuoro.