La sicurezza, un tema sempre caro agli italiani (soprattutto online)

ROMA – Che cosa sta sempre più a cuore, soprattutto in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo ai giorni nostri, ai cittadini italiani? Ma naturalmente il tema della sicurezza, oltre a passare per il punto di vista sanitario, passa anche per quello finanziario. Del resto lo si può notare con facilità grazie agli avvisi su Internet, sui social network ed anche grazie alle pubblicità viste in televisione.

Se proviamo ad accendere uno qualsiasi di questi media, oppure sfogliamo il quotidiano, che cosa si potrebbe notare in primo luogo? Oltre alle tristi notizie riguardanti il proseguimento della pandemia globale da Covid – 19, all’orizzonte potrebbero esserci ulteriori restrizioni per Natale, si potranno dunque vedere delle pubblicità riguardanti antifurti, siti di banche, servizi online e così via.

Per fare un esempio più pratico, se siete soliti fruire dei tanti video che girano su YouTube, allora vi sarete sicuramente accorti di come sempre più youtuber sponsorizzino un prodotto come le VPN (ovvero Virtual Private Network) che permettono di navigare in tutta sicurezza, crittografare i propri dati personali ed anche accedere ai cataloghi in streaming provenienti dall’estero.

In poche parole, l’uomo riesce a raggiungere le stelle (scopri il nuovo telescopio che andra a sostituire l’Hubble), ma ha comunque conservato un certo “timore” per la vita di tutti i giorni. E di questo ne sono la prova elementi come prove chiuse a doppia mandata, cani da guardia oppure antifurto sorretti da un sistema di videosorveglianza visibile anche da remoto. In questa maniera si può intervenire chiamando le forze dell’ordine, anche se di solito è automatico, oppure mollare tutto quello che si sta facendo e correre di persona verso il proprio domicilio.

Comunque sia dovete sapere che, più del “furto fisico” con scassinature e simili, oggi quello che “va per la maggiore” è sicuramente quello a sfondo virtuale. Hacker e malintenzionati simili possono infatti prosciugare conti in banca, rubare i vostri dati per rivenderveli sotto forma di ricatto, truffarvi online e spacciarsi per voi stessi tramite le pratiche di phishing. Ed è solo l’inizio!

Proprio per tale motivo, al giorno d’oggi, sono più che mai necessarie password più sicure, sistemi maggiormente protetti e, in generale, una sicurezza vera e propria su device come computer, smartphone e tablet. La stessa cosa vale poi per i meno pratici di Internet e per i bambini. Oltre agli “errori dovuti all’inesperienza”, è facile che si utilizzino tali prodotti per giocare visto che non si fa male a nessuno. Il problema è che, spesso, si possono finire su portali truffaldini e siti di gioco d’azzardo non certificati.

Per evitare dunque di essere truffati e “spennati” affidatevi solo ai casinò online certificati, prestate molta attenzione alle reti Wi – Fi pubbliche, in caso di dubbio chiedete sempre a qualcuno di più esperto, aggiornate gli antivirus su tutti i dispositivi e fate sempre una piccola ricerca online prima di usufruire dei servizi di un sito che non conoscete bene.

Ovviamente vi ricordiamo che stiamo dicendo queste cose non per scoraggiare gli utenti, ma bensì per invitarli ad un uso più responsabile ed una maggiore cautela quando si “naviga”.