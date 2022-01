“Io Assessore? Stupita, non risponde al vero”

ALGHERI – “Nei giorni scorsi sono comparsi sulla stampa online cittadina vari articoli riportanti il mio nominativo quale possibile sostituta dell’attuale Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero. Rimango stupita da tali affermazioni che assolutamente non rispondono a verità, ma sono soprattutto dispiaciuta che il mio nome venga associato a qualsivoglia nomina partitica. Così come abbiamo lavorato con la passata amministrazione per la realizzazione di Mondorurale e abbiamo avuto un ruolo di primo piano per la redazione delle osservazioni al Piano della Bonifica e al Piano di Assetto Idrogeologico, siamo oggi a disposizione dell’attuale amministrazione per portare avanti importanti progetti come la manutenzione straordinaria delle strade della bonifica o la costituzione del Distretto Rurale di Alghero. Il mio ruolo di presidente del Comitato Zonale Nurra, ma soprattutto da cittadino attivo, è svolto quotidianamente nello spirito di essere utili alla città, non per forza di cose avendo ruoli istituzionali, ma lavorando costantemente per proporre e portare avanti progetti davvero utili al territorio”.

Il Presidente, Tiziana Lai