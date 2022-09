San Matteo, Festa del Patrono della Guardia di Finanza: esempio di altruismo

CAGLIARI – Si è celebrata questa mattina, a Cagliari, la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di finanza, che ha visto la partecipazione, in rappresentanza della Giunta regionale, del vicepresidente Alessandra Zedda. “Il tradizionale appuntamento delle ‘Fiamme gialle’ per celebrare l’apostolo ed evangelista San Matteo è l’occasione per ricordare uomini e donne che, come recita la preghiera del finanziere, ‘forti della fede, affrontano fatiche e pericoli in generosa fraternità d’intenti, offrendo alla Patria la pronta obbedienza e il sereno sacrificio’. Infatti, anche tra i militari sardi, sono tanti gli esempi di altruismo, generosità e dedizione nel compimento del proprio dovere. Un particolare ringraziamento va all’antico e glorioso corpo della Guardia di finanza, che ha uno stretto legame con la Sardegna ed è assai caro a tutti i sardi”.