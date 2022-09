Nike low-cost false, Guardia di Finanza di Alghero scova la truffa

ALGHERO – La Guardi di Finanza di Alghero ha scoperto un negozio che vendeva scarpe dal marchio contraffatto. Nike, per l’esattezza. In totale le Fiamme Gialle della Riviera del Corallo hanno scoperto e sequestrato in tutto 43 paia di scarpe. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari. L’operazione è stata avviata dopo che i militari avevano avviato un controllo dopo aver individuato, esposti in vetrina, diversi modelli di scarpe “Nike” offerti a prezzi di molto ridotto rispetto alla media di mercato. Questo ha fatto nascere i primi sospetti e dopo un controllo approfondito la Guardia di Finanza ha accertato la falsificazione con la collaborazione di un perito della stessa azienda produttrice, sia sulle scarpe che sulle loro confezioni.