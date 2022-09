Ecoturismo, Parco di Porto Conte su un importante e popolare blog olandese

ALGHERO – Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte grazie al suo coinvolgimento nel Progetto DestiMED PLUS e alle attività di Ecoturismo trova spazio su importante e popolare blog olandese

“Avontuur op reis” blog molto popolare nei Paesi Bassi, nel quale si può leggere di viaggi all’aria aperta, avventura, natura, ciclismo ed escursionismo, curato da Aniek Rooderkerken, ha dedicato un ampio reportage al nostro parco dal titolo “Pedalare in Sardegna: un viaggio nel Parco Regionale di Porto Conte”.

La curatrice del blog, infatti, ha partecipato al Familiarization Trip, ovvero un tour dedicato a operatori turistici, svoltosi lo scorso maggio a Porto Conte nell’ambito del Progetto DestiMED PLUS che ha coinvolto anche giornalisti, blogger e curatori siti Internet provenienti anche dalla Polonia, dalla Germania e dal Regno Unito.

Il reportage curato dalla blogger olandese, incantata dal Parco di Porto Conte, racconta l’esperienza del “pedalare in Sardegna tra aspre scogliere, percorsi a piedi tra pini e tramonti incredibili”. L’articolo, corredato da bellissime foto, si sofferma sul fatto che il tour si svolge quasi interamente in sella a una bicicletta, particolare che Aniek da buona olandese ha apprezzato parecchio.

La città di Alghero e il territorio del Parco sono descritti in maniera dettagliata, soffermandosi soprattutto sugli spettacolari paesaggi di Cala Barca, Punta Giglio e Capo Caccia nonché sulla baia di Porto Conte scoperta grazie ad un’emozionante escursione in catamarano. Non possono ovviamente mancare gli accenni alle tradizioni enogastronomiche del nostro territorio e che hanno visto il gruppo dei fam trippers coinvolti anche in laboratori di cucina.

Il lungo articolo si conclude con un’esortazione rivolta al pubblico olandese da sempre attratto da attività all’aria aperta e dal cicloturismo: “Pedalare in Sardegna? Da fare!”