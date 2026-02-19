“Salta ancora una commissione, è crisi nella Maggioranza”

ALGHERO – “Anche ieri la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale in Commissione Regolamenti, impedendo la discussione del regolamento per l’istituzione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità. Numero legale che non deve essere garantito dalle opposizioni, che hanno compiti di controllo dell’operato dell’amministrazione. Offendendo anche le associazioni che hanno diligentemente garantito la loro presenza, che meritano scuse ufficiali”. Lo denunciano con forza tutti i gruppi consiliari di opposizione.

“La commissione avrebbe dovuto esaminare un provvedimento importante e atteso, che riguarda diritti fondamentali e la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Invece, ancora una volta, l’assenza dei consiglieri di maggioranza ha fatto saltare i lavori, bloccando un atto che nulla ha a che vedere con le polemiche politiche e che avrebbe dovuto essere trattato con senso di responsabilità e rispetto istituzionale”. A seguire, é stata annullata la convocazione della V Commissione, prevista per oggi, che avrebbe dovuto intervenire sull’ampliamento dell’organico dei Barracelli.

Per le opposizioni “si tratta degli ennesimi episodi che certificano la crisi profonda della maggioranza Cacciotto, incapace persino di garantire il funzionamento ordinario delle commissioni consiliari”.

“Quando una maggioranza non riesce neppure ad assicurare il numero legale su un regolamento così delicato, significa che il problema non è episodico, ma strutturale. Le divisioni interne e i contrasti politici stanno paralizzando l’azione amministrativa e stanno producendo danni concreti alla città e ai cittadini algheresi” – denunciano i capigruppo Tedde (Forza Italia), Salvatore (UDC), Pais (Lega), Cocco (Fratelli d’Italia) e Fadda (Prima Alghero)-.

“Alghero non può essere ostaggio delle liti di maggioranza. La città ha bisogno di decisioni, di regole chiare e di un’amministrazione capace di lavorare nell’interesse generale. Quello che sta accadendo in queste settimane dimostra, invece, una preoccupante incapacità di governo. Valuti il sindaco Cacciotto se nell’interesse degli algheresi sia opportuna la prosecuzione di questa scalcagnata esperienza”.

I gruppi di opposizione concludono sottolineando che “continueranno a vigilare e a denunciare ogni situazione che rallenta o blocca provvedimenti utili alla collettività, perché i cittadini algheresi meritano un’amministrazione efficiente e responsabile”.