Sabato al Parco, “Scopriamo l’Olio con il nostro Pane”

ALGHERO – Nuovo appuntamento per Emozioni in Riviera. Il format annuale del Parco naturale regionale di Porto Conte e Area Maria Protetta Capo Caccia Isola Piana prevede per sabato 12 novembre l’evento “Scopriamo l’Olio con il nostro Pane”. Per partecipare occorre prenotare tramite app dell’Ecomuseo dal sito del Parco.

Questo sabato, 12 novembre, prenderà forma l’appuntamento dal titolo “Scopriamo l’Olio con il nostro Pane” dedicato alla produzione olivicola locale ed alla filiera cerealicola del Parco con il “Pa Punyat” ovvero il pane della tradizione algherese. Due eccellenze del nostro territorio che il Parco di Porto Conte intende ancora una volta valorizzare, in questo caso con un evento che prevede il ritrovo sabato alle ore 9.00 in piazzale della Pace e partenza in pullman per la visita con degustazione nei frantoi certificati con il Marchio di Qualità del Parco Accademia Olearia e Antica Compagnia Olearia. Si prosegue poi per Casa Gioiosa, sede del Parco, dove si terrà il Convegno “Filiera Cerealicola del Parco, quali prospettive?” a cui interverranno, dopo i saluti delle Autorità, il Direttore Mariano Mariani sul tema “La filiera cerealicola del Parco di Porto Conte: stato attuale e prospettive future”; Antonio Demelas (Agenzia Laore) riguardo “La filiera cerealicola del Parco di Porto Conte con metodi di produzione sostenibili”; Giovanni Antonio Farris (Accademia del Lievito Madre) rispetto a “L’impiego del lievito madre per la valorizzazione dei pani tipici”; Marirosa Martinelli ( Parco di Porto Conte) sul tema della “filiera corta del Parco a sostegno del pa punyat e dei pani tradizionali del territorio” e per chiudere Valerio Tomaso Taras (Associazione Slow Food) su “Slow Food e la tutela della biodiversità

Interventi dei protagonisti della filiera”. Al termine degli interventi i partecipanti potranno degustare gli oli delle aziende olivicole certificate del Parco – Agriturismo Isidoro, Podere 854, Stella Maris, Canu Emilio, Fressura, , Agriturismo Agave, Vaill di Davide Casu con il Pane del Panificio Cherchi di Olmedo. Alle ore 14.30 è fissato rientro in pullman al Piazzale della Pace. Per partecipare occorre prenotarsi tramite l’app dell’EcoMuseo scaricabile dal sito del Parco di Porto Conte. La partecipazione all’evento è gratuita ma solo su prenotazione attraverso la App dell’#EcoMuseo del Parco di Porto Conte.