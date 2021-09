Sabato al Parco la “Giornata del Creato”

ALGHERO – Una iniziativa che ha luogo, nella sua ormai 4^ edizione, grazie alla virtuosa collaborazione tra L’Ente Parco, La Diocesi di Alghero-Bosa ed il Comune di Alghero. E’ da tutti riconosciuto che la crisi pandemica ha reso palesi le contraddizioni del nostro modello di sviluppo economico e sociale: emergenza climatica, migrazioni, frequenti calamità naturali, inquinamento delle acque, e sbilanciamento del rapporto uomo-natura, sono tutti segnali su cui gli Stati e gli organismi sovranazionali manifestano, ormai ufficialmente, le loro serie preoccupazioni per il futuro dell’Umanità. In tal senso, si rivela molto propizia e preziosa l’Enciclica “Laudato Si'” di Papa Francesco: l’invito, rivolto alle Istituzioni come anche alle singole persone, di modificare gli attuali stili di vita volti alla esaltazione del consumismo e funzionali esclusivamente alle dinamiche economiche.

Le buone relazioni umane, nella famiglia e nella società, sono in crisi; si assiste anche ad un imbarbarimento dei rapporti fra istituzioni ed il neoaccentramento dei poteri costituiscono la espressione più evidente. Modificare gli attuali stili di vita significa ridare spazio alla dimensione comunitaria, soprattutto alle Comunità Locali primi fra tutti i Comuni. L’incontro ed il confronto costruttivo sono gli antidoti all’attuale clima di indifferenza proprio della cultura odierna. Ricercare nuovi stili di vita volgendo ogni risorsa, personale ed istituzionale, verso ciò che è il Bene Comune. Garantendo il Bene Comune si tutelano soprattutto le componenti più fragili della società, ad iniziare dagli strati di popolazione più giovane come anche di quella più anziana.

Camminare insieme è l’impegno che Il Vescovo di Alghero-Bosa, Padre Mauro, Insieme con il Comune di Alghero e l’Ente Parco di Porto Conte-Area Marina Protetta Capo Caccia -Isola Piana, intendono portare avanti nel convincimento che l’attuale situazione di crisi è superabile soltanto attraverso precise dinamiche di partecipazione propositiva. L’evento prevede la Lectio Magistralis del Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino e gli interventi del Direttore Mariano Mariani, Gavino Muntoni, Direttore Generale del Corpo Forestale e Ambientale della Prov. di Sassari, Alberto Cosseddu, Dottorando in Filosofia e docente del Liceo di Pozzomaggiore. Tra gli invitati il Sindaco di Scano Montiferro Antonio Flore e il Sindaco di Sennariolo Gianbattista Ledda. Coordinerà l’evento Franco Arcamone, dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro.