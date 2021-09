Sa Segada ancora senz’acqua: assurdo

ALGHERO – Durano ormai da diversi giorni i disagi legati all’assenza di acqua potabile per gli utenti delle borgate di Sa segada e Tanca Farrà. Infatti le utenze di quelle zone, comprese attività quali agriturismi e B&b, sono ormai diversi giorni senz’acqua potabile, obbligati a pagare oneri per rifornirsi attraverso le autobotti private. Quando si chiama Abbanoa, oltre alla poca gentilezza di alcuni operatori, le risposte sono poco rassicuranti, infatti ci si è sentito rispondere perfino che non ci sono operai per eseguire le riparazioni. Insomma l’unica certezza è che la condotta che alimenta quelle zone, realizzata in amianto, è ormai obsoleta, oggi si ripara in un punto ma non si fa in tempo a riaprire l’acqua che si rompe poco più avanti. A farsi portavoce del problema questa volta è il Comitato di borgata Sa segada – Tanca Farrà, che si domanda come sia possibile lasciare un intera zona senza un bene primario com’è l’acqua per cosi tanto tempo, e chiede a gran voce al Sindaco e all’Assessore Peru di intervenire presso Abbanoa per far si che questi disagi possano terminare nel più breve tempo possibile, e magari una volta per tutte, programmando la non più rimandabile sostituzione della condotta che alimenta quelle zone, eliminando così oltre il problema delle continue rotture anche il problema amianto.

Comitato Sa Segada – Tanca Farrà