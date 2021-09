Sassari, far-west Centro Storico: condanna della Lega

ALGHERO – “È nuovamente rissa in via San Donato, ormai epicentro del disagio di Sassari. Ieri notte i residenti hanno segnalato e documentato via cellulare le violenze intercorse tra un consistente gruppo di nigeriani, alcuni dei quali in possesso di armi bianche. Le telefonate alle forze dell’ordine non sono servite a niente, non registrata la presenza né di poliziotti né di carabinieri”. Ancora violenze nella zona di San Donato. Le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine non servono a riportare la calma. Ferma condanna dell’accaduto da parte della Lega con la coordinatrice cittadina Marina Puddinu.

“Il tema della sicurezza è prioritario per la Lega, espressasi più volte, con la coordinatrice cittadina Marina Puddinu, in favore dell’attuazione di una vera e propria politica di sicurezza urbana. Già da qualche tempo fa, è stata evidenziata la pericolosità della “presunta” mafia nigeriana, ciò che accade a San Donato potrebbe avvenire presto in tutto il centro storico. Quella che si vive nel centro storico è ormai una situazione di vera e propria emergenza sociale e legale. L’amministrazione comunale non ha portato avanti alcuna iniziativa finalizzata a garantire ai tanti residenti onesti la sicurezza alla quale hanno diritto. Anche la Lega Giovani attraverso la Coordinatrice Provinciale Sassari, Ludovica Mastinu esprime il proprio disappunto e considera fondamentale il ripristino della legalità in una parte bellissima della città che meriterebbe di essere valorizzata. Non possiamo permettere che l’inerzia delle Istituzioni renda i propri cittadini prigionieri nella loro città conclude la Coordinatrice Marina Puddinu.