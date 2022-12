“Ruota in Piazzale della Pace: meno parcheggi, per 4 spiccioli”

ALGHERO – “Il sindaco a mani vuote, senza mantenere neanche una promessa elettorale, a un anno dal voto, gioca tutto sulla ruota di…Olbia. Imita ciò che altri dismettono. Proprio così. Una città con le ruote sgonfie con un sindaco che tenta di crearsi un nuovo look attraverso una ruota panoramica. Via i parcheggi, tutti dobbiamo stare ora col naso in su, tutti per aria. Così non vediamo le buche, la sporcizia, il verde incolto, le incompiute. Vediamo solo Capo Caccia che c’è sempre, al di là di Conoci per fortuna.

L’ultima grande trovata della giunta Conoci è, infatti, proprio posizionare una ruota panoramica nel piazzale della Pace che andrà a occupare oltre 600 mq di superficie, sottraendo oltre 50 parcheggi a residenti e turisti e sequestrando alla città un’area centrale di pregio.

In pratica la giunta comunale scambia un’area di valore centrale con quattro spiccioli (48 mila euro l’anno…). La cosa già non condivisibile a prescindere, palesa peraltro, e per l’ennesima volta, l’incapacità di far di conto dell’Amministrazione sardoleghista, visto e considerato che la cifra introitabile con i parcheggi sottratti per far posto alla ruota appare superiore.

La giunta Conoci, in sostanza, immagina di posizionare una ruota panoramica fuori tempo massimo, quando quelle di Olbia e Cagliari hanno già fatto il loro tempo e soprattutto sceglie un’area inadeguata visto che storicamente ad Alghero, per il periodo estivo, un’area dedicata al parco divertimenti già esiste all’interno del demanio regionale.

La smetta pertanto il nostro sindaco di stare per aria, giocando su tutte le ruote, anche quelle improponibili, ridiscenda a terra e inizi a preoccuparsi di far riparare le buche e di far raccogliere i rifiuti. Le evanescenti luci non abbagliano più nessuno. Al massimo possono costringere a stare alla larga da Alghero, dove sarà ancora più difficile trovare perfino parcheggio”.