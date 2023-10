Rugby, esordio amaro per l’Amatori Alghero

ALGHERO – Finisce con una sconfitta per 10 a 26 l’esordio casalingo dell’Amatori Rugby Alghero contro il quotato Cus Torino, la formazione algherese si è trovata a difendere per gran parte della gara i ripetuti attacchi della formazione piemontese, cercando di sfruttare le poche occasioni concessegli, il primo tempo si è chiuso pe 12 a 0 a favore del Cus Torino, mentre nella ripresa specie nell’ultimo quarto di gara l’Amatori ha costruito alcune occasioni sfruttate prima con un calcio piazzato di Cipriani, poi con una meta tecnica di punizione che hanno portato a 10 i punti della squadra algherese, nel finale la ricerca di raggiungere almeno un meritato punto di bonus difensivo è stata vanifica da una meta del Cus Torino a pochi minuti dal termine con l’Amatori in inferiorità numerica per un cartellino giallo a Makelara . Si sono visti comunque dei progressi e passi in avanti rispetto alla partita di Milano della scorsa domenica, i tecnici Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani si dicono fiduciosi per il seguito del campionato anche se ci vorranno ancora alcune gare per arrivare a raggiungere una forma fisica ottimale ed un affiatamento tra i giocatori. Vittoria dunque meritata per il Cus Torino ma anche tanti applausi per un’Amatori Rugby Alghero in crescita. Domenica prossima la squadra sarà impegnata a Milano contro Asd Milano Rugby.