Al Porto di Alghero il prestigioso premio Blue Marine Awards

ALGJERO – Nuovo importante riconoscimento per il Porto di Alghero. Negli scorsi giorni si è svolta a Trieste la seconda edizione dei “Blue Marine Awards”. E il principale approdo della città catalana d’Italia ha ottenuto il prestigioso premio, ricevuto dal presidente Giancarlo Piras e dal consigliere Aldo Macciotta, come esempio di innovazione, sostenibilità, accoglienza e sicurezza e per l’elevato standard dell’eccellenza nautica verso un futuro sostenibile e prospero nel settore marittimo. L’evento, inserito nel programma della famosa Barcolana, ha celebrato l’impegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto verso l’eccellenza nell’industria portuale italiana. L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana, Assonat e con il RINA, quale ente tecnico dei BMA, ha visto la partecipazione di olt5re 100 strutture.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver ottenuto questo ulteriori riconoscimento che va a certificare la bontà del lavoro e soprattutto dell’impegno applicato alla crescita e sviluppo del Porto di Alghero, e questo grazie alle professionalità e competenza degli operatori del nostro porto che da anni contribuiscono alla crescita della nostra struttura – ha commentato il presidente Giancarlo Piras e ha continuato – ringraziamo coloro che, sulla base di come è stata fotografata e classificata la realtà del porto, ha deciso di assegnarci questo importante premio che funge anche da stimolo per accelerare anche nell’attuazione di nuovi progetti e iniziative”.

I Blue Marina Awards sono nati con l’idea di mettere in risalto questa ricchezza nautica. Come ha detto Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, l’obiettivo è che questi premi diventino un simbolo di qualità riconosciuto da tutti. E la risposta è stata entusiastica, superando le aspettative già dalla prima edizione.

Luciano Serra, Presidente di ASSONAT, sottolinea che l’iniziativa non vuole solo premiare i migliori porti, ma anche incoraggiare tutti i porti e approdi turistici a migliorare in termini di qualità, sostenibilità e servizi.

Felix Leinemann, responsabile della Blue Economy presso la Commissione Europea, ritiene che questa iniziativa sia in perfetta sintonia con gli obiettivi europei riguardanti la blue economy. “L’iniziativa è in linea con le politiche europee e siamo felici che la prossima edizione sia estesa a tutto il Mediterraneo Europeo poiché si tratta di un’iniziativa unica, importante ed oggettiva. I BMA sensibilizzano strutture dedicate alla nautica da diporto al miglioramento e guidandoli in un processo di valorizzazione rispetto alle caratteristiche chiave e alle azioni pragmatiche da intraprendere per diventare centri di eccellenza, in linea con la politica comunitaria.”.

Il vero obiettivo è attirare non solo gli appassionati di nautica, ma tutti i 306 milioni di turisti che visitano l’area mediterranea. E con l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) che prevede un aumento del 57% del turismo esperienziale entro il 2030, i nostri porti hanno l’opportunità di migliorare e diventare punti di riferimento per questo tipo di turismo, grazie ai Blue Marina Awards.

Intanto, questo venerdi, dalle ore 11.00 presso il Quarté Sayal si terrà la tradizionale conferenza stampa e incontro di fine stagione per fare un bilancio, esporre i vari dossier riguardanti il porto, iniziative, eventi, progetti e tutto questo alla presenza delle principali autorità tra cui in primis il Comandante della Guardia Costiera Biagio Semeraro, Sindaco Mario Conoci e il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, amministratori, soci del Consorzio e partners.