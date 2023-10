PD, prima direzione con Pirisi: voglia di rilancio. Mario Bruno entra nella direzione regionale

ALGHERO – “Il Presidente della Direzione Cittadina del Partito Democratico di

Alghero, Mimmo Pirisi, ha presentato il nuovo direttivo eletto nella

tornata congressuale che ha rinnovato gli organismi statutari del

partito. Il Presidente si è anche soffermato sul nuovo clima unitario

frutto dello sforzo che i vari gruppi, a volte contrapposti in passato,

sono riusciti a perseguire in occasione del congresso. La ritrovata

unità che il segretario Enrico Daga, insieme a diversi dirigenti storici

del partito, uno su tutti Gavino Scala, è stato uno degli argomenti

maggiormente trattati nei numerosi interventi, in cui da più parti si è

auspicato, si conservi definitivamente.

Unità volta ad intraprendere un percorso di crescita che ponga al

centro dei ragionamenti la città ed il suo territorio, unitamente a

tutte le forze politiche, sociali ed imprenditoriali che si

riconosceranno in una volontà ed un conseguente progetto comune, volti

al superamento delle attuali criticità derivanti dall’inadeguatezza

dall’attuale amministrazione.

Il segretario ha poi illustrato il percorso politico intrapreso con le

forze politiche del centro sinistra per concordare un percorso

programmatico, politico e di ascolto, da condividere con la città in

vista delle prossime scadenze amministrative in città e nella Regione.

Sono intervenuti diversi componenti la direzione, uniti ad iscritti e

simpatizzanti, i quali si sono soffermati in particolare sul percorso

costruito per il rilancio del partito a tutti i livelli. La richiesta

avanzata dagli intervenuti è stata quella di avviare quanto prima una

discussione programmatica capace di coinvolgere tutte le organizzazioni

sociali ed imprenditoriali della città e del territorio. Sono inoltre

intervenuti Mario Salis e Giuliano Spanedda componenti della Direzione

Regionale del Partito i quali hanno illustrato la situazione del partito

su scala regionale, e le sue politiche, finalizzate all’individuazione

del programma e del candidato alla presidenza della Regione. Infine, all’unisono, nel presentare la nuova segreteria, il Presidente Pirisi e il segretario Daga hanno augurato un in bocca al lupo a tutti i gruppi dirigenti ed ai dirigenti di buon lavoro per gli appuntamenti

futuri”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi. Intanto, restando in casa Dem, è notizia di queste ore che anche Mario Bruno, dopo essersi tesserato nuovamente col PD, è entrato nella direzione regionale del partito. Dunque, ad ora, gli algheresi sono 3: Spanedda, Salis e, appunto, l’ex-sindaco.