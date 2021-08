Rkomi (con Madame) e Mahmood: grande successo

ALGHERO – Grande entusiasmo e pubblico in esaltazione per le due stelle del programma predisposto dalla Fondazione Alghero con Sardegna Concerti e Insula Events: Mahmood, Rkomi e la spettacolare sorpresa di Madame hanno infuocato il weekend di dopo-ferragosto nella Riviera del Corallo. Ritmi moderni con influenze arabeggianti per il primo e più urban e metropolitane il secondo.

Grande soddisfazione da parte del presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu che, oltre ringraziare i partner privati guidati da Palmas (padre e figlio) e da Murru, sottolinea la bontà delle scelte di un calendario variegato e di grande valore che è stato definito nonostante le note ecduffyse difficoltà. Si continua con Ron (a cura di Bayou Club), Bennato e Venditti. L’estate degli eventi ad Alghero non si ferma.

Nella foto Rkomi e Madame ad Alghero