“Ottimo risultato per Forza Italia. Il grande sconfitto è il Centrosinistra algherese”

ALGHERO – “Come Forza Italia Alghero siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto che ha visto la nostra rappresentante Nina Asini eletta nel Consiglio della Città Metropolitana con un risultato molto significativo oltre 4.200 voti e soprattutto è stata rilanciata la leadership azzurra con Nina Ansini unica algherese a Palazzo Sciuti, un bel risultato per Forza Italia, per Alghero, dunque, nonostante le divisioni che vi sono state, c’è una rappresentanza eletta di grande livello che porterà avanti le istanze del territorio di appartenenza. Inoltre queste elezioni ci danno un dato importante ovvero che la maggioranza algherese, questo campo largo, anzi apparentemente larghissimo, non riesce a esprimere una consigliere di maggioranza e questo nonostante i centri più grandi, Sassari, Alghero e Porto Torres, siano guidati dallo stesso Centrosinistra, è una sconfitta sonora frutto delle divisioni, dell’incapacità probabilmente di creare relazioni col territorio. Due candidati, Giusy Piccone e Alberto Bamonti bocciati da queste elezioni”.

Andrea Delogu, segretario cittadino Forza Italia Alghero