“Gruppo di lavoro per chiudere le opere non definite da Forza Italia”

ALGHERO – “Le opere pubbliche più complesse e importanti, riguardanti temi strategici, hanno bisogno di uno sforzo comune e di innovazione. Opere risalenti a diversi mandati fa, come ad esempio il parcheggio multipiano e la piazza dei mercati, o più recenti, come il vecchio Cra e la piscina comunale, meritano riflessioni attente. L’iniziativa varata dalla Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto, voluta dall’Assessore Marinaro, risponde alla necessità di aprire al partenariato pubblico e privato quale soluzione più concreta a risolvere gli snodi più importanti che coinvolgono diversi settori dell’Amministrazione”.

“Il gruppo di lavoro costituito dalla Giunta è uno strumento attuale, coordinato, moderno, capace di dare supporto allo sblocco di cantieri fermi da tempo e di imprimere una svolta a opere strategiche. L’iniziativa della cabina di regia riflette quindi la determinazione dell’Assessorato alle Opere Pubbliche a portare a termine le opere rimaste al palo”, cosi da Porta Terra.

“La previsione di una struttura amministrativa complessa intersettoriale, composta dai Dirigenti dei diversi settori e coordinata dalla Segreteria Comunale, è funzionale a raccogliere sul piano operativo, le sfide che il nuovo sistema di partenariato pubblico/privato offre agli Enti locali” spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro. “La complessità delle procedure normate dal Codice dei Contratti, recentemente modificato – aggiunge – impone un approccio sinergico, che tenga conto di competenze specifiche dei vari settori amministrativi: giuridico, finanziario, tecnico e urbanistico-edilizio. Da qui la necessità di costituire una struttura amministrativa integrata in grado di dare riscontro operativo agli ambiziosi traguardi prefissati dall’Assessorato alle Opere Pubbliche da me guidato, che mantiene totalmente la responsabilità di indirizzo della nuova struttura, per rilanciare importanti interventi pubblici arenatisi pericolosamente durante la gestione forzista dell’Assessorato dei lavori pubblici del Comune di Alghero”. Gli obiettivi sonno chiari: completamento dell’Ex Cra, della Piscina Comunale, del Parcheggio Multipiano e Pubblica illuminazione. Insomma un cambio di paradigma, sollecitato con forza dall’Assessore Marniaro “per introdurre – afferma – un innovativo modello organizzativo/operativo all’interno della macchina amministrativa e riavviare, con risorse private, gli interventi che i forzisti algheresi, durante la loro gestione, non sono stati capaci di completare”.