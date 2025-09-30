“Città Metropolitana, ottimo risultato per Sardegna al Centro 20venti”

SASSARI – “Un successo netto e inequivocabile per Sardegna al Centro 20venti alle elezioni della Città Metropolitana di Sassari: oltre 9.200 voti ponderati conquistati, pari a circa il 40% di una lista che ha totalizzato 26.000 preferenze complessive, permettendo l’elezione di quattro consiglieri metropolitani.

Il dato assume un valore ancora più significativo se letto alla luce della scelta politica che lo ha preceduto: rifiutare le logiche di spartizione tra partiti e promuovere una consultazione realmente partecipata. Una scommessa vinta, come dimostra l’affluenza record degli amministratori locali, superiore al 92% del voto ponderato.

Sardegna al Centro, promotore convinto della legge per la nascita della Città Metropolitana di Sassari, ha voluto dare sostanza democratica a un’elezione che, per sua natura istituzionale, esclude i cittadini dal voto diretto. Abbiamo trasformato un limite in un’opportunità, spiegano dal movimento, dando voce al territorio attraverso i suoi amministratori,

L’unica nota stonata in un quadro altrimenti brillante è la mancata elezione del secondo candidato, sfumata per soli 16 voti, nonostante Sardegna al Centro 20venti abbia fornito il contributo decisivo per il raggiungimento del quarto quoziente elettorale.

Un risultato che evidenzia anche alcune crepe nel fronte del centrodestra, dove non tutte le forze hanno mostrato la stessa trasparenza: troppi calcoli di convenienza, troppo opportunismo al posto della coerenza.

Il successo ottenuto a Sassari, così come nelle altre province sarde, certifica la nostra identità, dichiarano con orgoglio i vertici del movimento. Sardegna al Centro è una forza politica libera, che non risponde a logiche di apparato ma unicamente ai territori e ai cittadini. Il nostro protagonismo nasce dal basso e lì continuerà a crescere”.

Antonello Peru, consigliere regionale Sardegna al Centro