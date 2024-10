ALGHERO – Riprende il piano di edilizia scolastica ad Alghero, con il progetto Iscol@ finalizzato alla manutenzione straordinaria di due plessi cittadini. Ieri la Giunta su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche Francesco Marinaro ha approvato due provvedimenti rientranti nell’Asse II del programma regionale, per un finanziamento complessivo di 262.500,00 euro. Si tratta di opere improntate su criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica nelle scuole dell’infanzia del Carmine e di Sant’Anna, in cui per entrambi l’esecutivo ha approvato il DIP – documento di indirizzo alla progettazione – e le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori. Secondo le tempistiche, l’affidamento dei lavori dovrà essere approntato entro il prossimo 31 dicembre. Per quanto riguarda il plesso del Carmine, per un intervento di 112,500,00 euro, le opere consistono nella riqualificazione completa degli impianti elettrici ed illuminanti, con nuovi apparecchi dotati di luci LED di ultima generazione ad alta efficienza energetica con sistema DALI, con nuovi quadri elettrici idonei e conformi alla normativa vigente. Nella scuola dell’infanzia di Sant’Anna, inoltre, per un importo di 150.000,00 euro, le opere da eseguire consistono nella manutenzione della copertura, trattamenti specifici di dei pilastri esterni, modifiche delle rampe di accesso all’edificio per adeguamento della pendenza alle norme vigenti sull’abbattimento delle barriere architettoniche. “Contiamo di dare corso alle opere nel rispetto dei tempi stabiliti – afferma l’Assessore alle Opere Pubbliche Marinaro – e di mettere così un altro tassello per l’ammodernamento delle nostre scuole nello spirito del programma di interventi regionale, che ci consente di adeguare alle nuove norme i plessi scolastici nel segno della modernità e dell’efficientamento energetico”.