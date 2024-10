ALGHERO – Pedagogia del bosco, alfabetizzazione emozionale, i benefici del crescere in natura e insieme ad animali d’affezione, i temi al centro del primo seminario tematico ospitato martedì nella sala al piano terra del Padiglione dell’Artigianato, primo appuntamento dell’anteprima del Family Friendly Fest 2024, l’evento gratuito dedicato alle famiglie e al loro benessere organizzato da BRIDGES Società Cooperativa Sociale – Ponti fra le persone, per le famiglie e per il territorio. Secondo appuntamento, mercoledì 2 ottobre, dedicato a come affrontare e supportare le famiglie difronte a diagnosi di disturbi dello spettro autistico, ADHD e DSA, con focus su progetti di ricerca portati avanti sia dal Dipartimento di Medicina e Veterinaria dell’Università di Sassari, attraverso la pet therapy, che attraverso alcune altre iniziative come la surf therapy. E in attesa dell’ultimo seminario di questa sera (giovedì 3 ottobre) con “Pillole di benessere per genitori in prima linea”, ci si prepara all’apertura della III edizione del Family Friendly Fest ospitata quest’anno ai Giardini pubblici di via Tavolara. Laboratori e attività da domani, venerdì 4 ottobre, a partire dalle 10 con protagonisti le associazioni, gli esercenti e gli operatori pubblici e privati che operano sul territorio con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie: oltre venti realtà delle quaranta coinvolte nei quattro anni di attività nel programma di lavoro del Baby and Family. Alle 11 il primo seminario all’interno del Fest 2024, dedicato a “Conciliazione vita/lavoro e benessere … connubio possibile!” al quale interverranno, tra gli altri, l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca e l’Amministratore Unico della Nobento SPA, Andrea Alessandrini, primo esempio di azienda family in Sardegna. L’appuntamento è segnalato – fra quelli promossi in Sardegna – nel calendario degli eventi della “Campagna Europea Salute e Sicurezza sul Lavoro nell’Era Digitale” promossa dall’INAIL.

Nel pomeriggio, alle 16, l’evento istituzionale per un confronto su “Territori a misura di famiglie per un benessere familiare e territoriale…un percorso possibile tra sfide e opportunità”, al quale parteciperanno oltre al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia e alla Garante Infanzia e Adolescenza, Carmen Fraietta, insieme ad esperti ed operatori del settore, anche i rappresentanti di Cagliari, Alghero e Ozieri, comuni che hanno già ottenuto il marchio “Family in Italia” perché impegnati ad attuare politiche al servizio delle famiglie. Una tre giorni di festa sino a domenica 6 ottobre per far conoscere e riscoprire le varie attività che a 360° e per 365 giorni all’anno si occupano di benessere familiare e territoriale attraverso laboratori, attività ludico ricreative, letture sotto gli alberi, momenti speciali per un tempo di qualità rivolto a genitori, nonni, zie e figli; sabato 5 ottobre alle 11 in occasione della SAM, la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2024, in programma un seminario condotto da Filomena Cau, consulente allattamento materno IBCLC, dedicato ai disturbi del sonno al quale interverrà Alessandra Bortolotti, psicologa tra i massimi esperti del periodo perinatale, autrice del volume E se poi prende il vizio? diventato un bestseller grazie al passaparola dei genitori e coautrice de Il primo sguardo. Alle 17 ultimo seminario tematico dedicato a Crescere con lo sport e nel gioco.

Non mancheranno anche in questa edizione i momenti artistici tra danza, musica dal vivo e teatro venerdì 4 con la Popular – Dance e Musical School e il suo spettacolo musicale “C’era una volta…” (ore 18.30), sabato 5 il live music con i D.O.C. SOUND (ore 18.50) e domenica 6 gli spettacoli “I Sabbiastorie” (ore17) con Daniela Simula e Vito Furio e quello di magia comica con Animabimbi Magorì (ore 18).

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dal comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, gode anche dei patrocini della Regione Autonoma della Sardegna, della provincia di Sassari, dell’UNISS, dell’Asl di Sassari, dell’Aspal Sardegna, della rete Metropolitana del Nord Sardegna e della Confartigianato Imprese Sardegna.