Festival del Turismo Itinerante: al via venerdì la quinta edizione

SASSARI – È tutto pronto per la quinta edizione del Festival Itinerante del Turismo e delle attività ludiche e sportive all’aria aperta, promosso dall’Associazione Camperisti Torres che andrà in scena dal 4 al 6 ottobre a Viddalba coinvolgendo tutto il territorio della Bassa Valle del Coghinas e l’Alta Gallura.

Domani, giovedì 3 ottobre, alle 16 l’appuntamento del pre festival è con l’incontro pubblico, promosso dall’ Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres con i Comuni di Santa Maria Coghinas e di Viddalba, dal titolo Le potenzialità del sistema termale di Casteldoria e le opportunità derivanti dalla geotermia per le comunità locali che si terrà all’Auditorium comunale di Santa Maria Coghinas.

A parlare di un tema quanto mai attuale, come certifica l’acceso dibattito in atto in Sardegna sulla transizione energetica, e vicino ai comuni coinvolti parleranno i promotori dell’iniziativa e alcuni esperti. Ai lavori moderati da Rosario Musmeci, presidente dell’Associazione Camperisti Torres, interverranno Pietro Carbini, sindaco di Santa Maria Coghinas, Marta Gabriel, demoentropologa, Franca Roso, Presidente dell’Ancot, Antonio Fraioli, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, che si focalizzerà sulle proprietà curative delle acque termali di Casteldoria, Giovanni Andrea Oggiano, sindaco di Viddalba, Andrea Frattolillo, docente dell’Università di Cagliari, e Giovanni Ligios, presidente Unione dei comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas. È prevista la partecipazione anche dell’amministratore straordinario città metropolitana di Sassari, avv. Gavino Arru, del consigliere regionale commissione Governo del territorio, on. Antonio Spano, e dell’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani.

A partire da venerdì 4 ottobre Viddalba sarà il cuore dell’evento con tante attività all’aperto: dal trekking al tiro con l’arco passando per mountain bike, canottaggio e kayak, all’arrampicata sportiva. Una delle principali attrazioni sarà la possibilità di percorrere la via del Fiume, un percorso panoramico che può essere affrontato in kayak, canoa o mountain bike. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza del paesaggio circostante, esplorando angoli nascosti e scoprendo la fauna e la flora locali. Nel cuore del paese si terranno gli incontri e i laboratori per bambini, con musica, street food e degustazioni delle produzioni tipiche con il coinvolgimento delle realtà produttive del territorio.

Uno spazio importante sarà dedicato dal turismo enogastronomico e dalle produzioni di eccellenza locali, sia attraverso i progetti di Cooperazione del Gal Alta Gallura – Gallura ENOTRIA-Paesaggi e percorsi del vino, OLI-VICOLI- Le strade dell’olio e il progetto che valorizza le produzioni dell’artigianato artistico del territorio ME.DI.GI- Dalla memoria alle produzioni digitali, sia con la valorizzazione delle produzioni del territorio nell’ambito dei laboratori enogastronomici dedicati alla Suppa (la variante di Viddalba della tradizionale Zuppa Gallurese) e alla Mazza Frissa.

Per poter prendere parte all’evento è possibile acquistare il pass, nella formula di uno o due giorni: con questo si garantisce l’accesso libero a tutte le attività del Festival e la possibilità di usufruire dei mezzi di navetta per le diverse località coinvolte.

L’edizione 2024 si annuncia, quindi, ancora più ricca e rappresentativa della straordinaria offerta che la Sardegna è in grado di assicurare a un segmento della filiera turistica in costante crescita: dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna attraverso la campagna di marketing territoriale Salude&Trigu all’Assessorato Regionale del Turismo, dalla Fondazione di Sardegna ai Comuni di Viddalba e Santa Maria Coghinas, dal CSV Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dal Gal Alta Gallura-Gallura dalle Unioni dei Comuni dell’Alta Gallura e dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, a Forestas, dalle Pro Loco di Viddalba e Santa Maria Coghinas, Campagna Amica a l’Uisp e le Acli.