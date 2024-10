“Rimpasto Giunta Todde? Presto lo faranno i sardi”

Cagliari, 30 ottobre 2024 – “Non amo dare voti; a farlo saranno i cittadini: saranno i sardi a decidere il rimpasto”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, risponde a una domanda sulle voci di rimpasto nella Giunta sarda, che riguarderebbero in particolare l’assessore alla Sanità. “Tuttavia – ha aggiunto Cappellacci – l’assessore è arrivato in Sardegna affermando che sarebbe stato il ‘rombo di tuono della sanità’, che non rilevasse il fatto che fosse un continentale, poiché avrebbe garantito una performance straordinaria. Ma appena arrivato ha dichiarato che il diabete è uguale nel Lazio e in Sardegna. Peccato che la Sardegna detenga un primato mondiale per il diabete. Chi fa un’affermazione del genere mi preoccupa. A oggi, l’unica iniziativa di politica sanitaria è stata dell’assessore al Lavoro con il bando per gli OSS, destinata a creare precariato. Insomma, il quadro è preoccupante”.