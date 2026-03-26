“Rifiuti, nuovo capitolato: nessuna condivisione nè da Selva, nè da Cacciotto”

ALGHERO – “Un mese dopo l’annuncio della firma del nuovo appalto per il servizio di nettezza urbana, nessuna azione concreta è stata messa in campo dall’amministrazione comunale. Né il sindaco Cacciotto, né l’assessore Selva hanno condiviso con il Consiglio alcun documento o capitolato, nonostante l’importanza strategica dell’appalto stesso che è stato aggiudicato definitivamente a novembre dello scorso anno. Lo denunciano con fermezza i consiglieri del Gruppo di Forza Italia Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.

“Parliamo di un appalto da 118 milioni di euro, della durata di sette anni, che influisce direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, sulla crescita economica del territorio e sulla sua attrattività. È uno degli interventi più rilevanti del Comune, sia per l’entità economica sia per l’impatto sul territorio. Ci aspettavamo un confronto serio, basato su dati e documenti, e invece finora il Consiglio è stato tenuto completamente ai margini”.

Gli azzurri algheresi sottolineano l’urgenza di convocare subito la Commissione Ambiente: “La convocazione diventa ancora più necessaria alla luce dei problemi interni alla maggioranza, in particolare dei rapporti critici tra l’assessore Selva e la Commissione, titolata a monitorare sia il rapporto tra amministrazione e società aggiudicataria sia la qualità dei servizi. L’instabilità dell’attuale assessore all’Ambiente rende indispensabile un controllo rigoroso e immediato sull’intero procedimento”.

“Non è più tollerabile che, dopo annunci trionfalistici, l’organo consiliare venga completamente escluso da un processo così delicato. Peraltro, Forza Italia aveva già fatto richiesta di convocazione il 7 febbraio, chiedendo con Pec, al fine di facilitare i compiti di controllo dei commissari, di “fornirci anche una sintesi del capitolato, nonché dettagliate tabelle di comparazione e raffronto del vecchio servizio e del nuovo, compresi i costi.” Ovviamente la richiesta è stata completamente disattesa, in quanto l’assessore parrebbe non aver fornito tale documentazione. Così facendo ha gravemente leso le prerogative dei consiglieri comunali. Chiediamo la trasmissione immediata di tutta la documentazione relativa al nuovo appalto e la convocazione urgente della Commissione Ambiente, per avviare un confronto trasparente, puntuale e fondato sui fatti. Il servizio di nettezza urbana richiede chiarezza, programmazione e rispetto delle istituzioni”.