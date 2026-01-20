“Rifiuti, nuova discarica: ammasso di potature alla Pietraia”

ALGHERO – “Alghero sta vivendo un momento difficile nella gestione dei rifiuti, figlia dell’inerzia e dell’improvvisazione dell’Amministrazione comunale.

Dopo il caso gravissimo, risolto in questi giorni, della discarica di rifiuti plastici nell’area del Palacongressi, oggi la città deve fare i conti con un nuovo episodio inaccettabile: una discarica di residui di potatura nell’area della Pietraia, realizzata in prossimità della Scuola professionale di via Tiziano.

Non siamo di fronte a un deposito temporaneo, ma a rifiuti a tutti gli effetti, abbandonati da oltre due settimane, altamente infiammabili, esposti alle intemperie, potenziale causa di incendi e ricettacolo di topi, roditori e altri animali, con rischi evidenti e concreti per l’incolumità pubblica e, in particolare, per studenti, docenti e personale scolastico.

È politicamente e amministrativamente inaccettabile che un’Amministrazione consenta la presenza di una discarica a cielo aperto a ridosso di una scuola, in palese violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti e dei più elementari doveri di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

La discarica della Pietraia, così come quella del Palacongressi, non è un episodio isolato, ma la fotografia di una città in affano sull’igiene urbana, priva di programmazione, di controllo e di una guida amministrativa all’altezza delle responsabilità che ricopre.

Chiediamo con forza che l’Amministrazione comunale intervenga immediatamente per la rimozione della discarica di potature, accerti senza ambiguità le responsabilità politiche e gestionali e spieghi pubblicamente perché Alghero venga sistematicamente esposta a situazioni di degrado, pericolo e illegalità ambientale.

Alghero merita sicurezza, decoro, legalità e rispetto delle regole.

Quello che sta accadendo è l’esatto contrario: un fallimento politico che non può più essere nascosto. Da parte nostra, continueremo a segnalare i disservizi e le negligenze. Nonostante la manifestata intolleranza dell’amministrazione verso l’operato dell’opposizione”

Marco Tedde

Giovanna Caria

Antonello Peru

Lina Bardino

Nina Ansini

Gruppo consiliare Forza Italia – Comune di Alghero