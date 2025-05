Rifiuti nell’agro, incontro partecipato e utile: focus su criticità e proposte

ALGHERO – Importante momento di confronto e di incontro, ieri, a Villa Maria Pia, sul delicato tema della gestione dei rifiuti. E’ stato il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, insieme all’assessore Raniero Selva e al presidente della commissione Ambiente, in accordo col sindaco Cacciotto, a “chiamare a raccolta” le varie rappresentanza del vasto e, sempre più popolato, agro algherese. Dal nord al sud, la fascia periurbana del centro catalano vede crescere le utenze con un corposo aumento nei mesi caldi per l’aumento dei villeggianti e delle strutture ricettive ubicate in queste porzioni del territorio.

Per questo era necessario fare il punto. E il presidente Pirisi si è adoperato per radunare coloro che hanno il polso della situazione e che vivono tutti i giorni le diverse criticità che, in in questo periodo, oltre l’aumento dei conferimenti, derivano dalla scelta di eliminare le “isole ecologiche” fisse a Sant’Anna, Valverde e nelle borgate a fronte di porre di contenitori itineranti e posti alcuni giorni giorni a settimana.

Tale scelta, com’era prevedibile, ha causato diversi disservizi che, come detto, in vista dell’estate non possono che aumentare. Perciò è stato deciso di illustrare le azioni dell’Amministrazione, tramite la presenza dei comandanti dei Barracelli, Polizia Muncipale e dei funzionari comunali. A questi hanno relazionato i componenti di consorzi e comitati ricordando le diverse esigenze che vedono anche non proprio di buon occhio la scelta di predisporre il “porta a porta” anche nell’agro.

“Non per ostracismo a priori – dicono i residenti – ma perchè è molto probabile che si crei molta sporcizia e dispersione dell’immondizia andando a creare delle condizioni molto critiche di igiene urbana”. Ma, come spiegato dagli interlocutori comunali, “questa scelta deriva dalle indicazioni della Regione volte ad aumentare la percentuale di differenziata e sarà anche utile per risalire alle utenze non in regola”.

Un appuntamento sicuramente utile per fare ulteriore luce sulle diverse situazioni e difficoltà nel servizio che, comunque, possono essere arginate da aumento dei rituri e della pulizia delle varie aree di conferimento, d’altra parte, questo, come altri, è un tema sempre caldo e non solo per le temperature in ascesa.

Nella foto l’incontro di ieri a Villa Maria Pia