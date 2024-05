Ricoverato in dermatologia, scoperto con eroina e cocaina: arrestato

Personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha proceduto all’arresto di un cittadino ricoverato presso il reparto di dermatologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale operante, su segnalazione, si recava presso il suddetto nosocomio ed a seguito di perquisizione rinveniva tra gli effetti personali del soggetto all’interno della stanza dove era ricoverato, della sostanza stupefacente suddivisa in dosi, in particolare 1,8 gr. di cocaina e 18 gr. di eroina, che veniva sottoposta a sequestro.

La perquisizione è stata estesa al domicilio del soggetto in provincia di Cagliari ed ha permesso di rinvenire ulteriori 7 gr. di eroina.

Viste le circostanze l’uomo veniva tratto in arresto a disposizione dell’A.G. competente.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.