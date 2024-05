Voto, Luca Madau (Partito Democratico con Cacciotto): “E’ l’ora delle scelte coinvolgendo la città” |video

ALGHERO – Continua la serie di interviste per conoscere i candidati alle imminenti elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Una tornata cruciale per il presente e soprattutto per il futuro di Alghero e del suo territorio.

Luca Madau, ingegnere, insegnante, di 47 anni, è uno dei rappresentanti più vicino al segretario Enrico Daga rispetto alla nuova segretaria del Partito Democratico che sostiene il candidato a sindaco Raimondo Cacciotto e di fatto ne incarca alcuni degli aspetti fondanti tra cui la voglia di fare, esserci, azzardare e creare qualcosa di nuovo con anche un occhio al ricambio generazionale e soprattutto alle progettualità che devono riportare la Riviera del Corallo al posto che merita.

LE PAROLE DI LUCA MADAU:

https://www.youtube.com/watch?v=_Q-P___iViU