CAGLIARI – Niente da fare per la Sardegna. Nonostante i dati, da giorni, siamo in netto miglioramento, l’Isola resterà arancione fino a domenica. Il presidente del Tar della Sardegna ha respinto il ricorso urgente della Regione contro la classificazione del ministero della Salute per l’ultima settimana di gennatio e la prima di febbraio. Un ennesimo duro colpo per l’economia sarda già in ginocchio da tempo.