Regata Alghero-Bosa-Alghero del 7/8 settembre 2024

ALGHERO – Le tradizionali regate Alghero-Bosa-Alghero, 5^ e 6^ tappa del Campionato Vento de l’Alguer 2024, valide per il Trofeo Base Nautica Usai, si sono svolte con grande successo nei giorni 7 e 8 settembre 2024. All’evento hanno partecipato 39 imbarcazioni, suddivise nelle classi ORC, J24 e Veleggiata.

La giornata di sabato è iniziata con condizioni di vento debole. Dopo il briefing, le imbarcazioni si sono dirette verso Poglina, in attesa di una leggera brezza per dare inizio alla regata verso Bosa. Il vento, incostante, ha permesso solo a sei imbarcazioni di raggiungere Bosa entro il tempo limite delle 17:00.

La premiazione organizzata dal Circolo Nautico Bosa si è svolta presso il Il Porticciolo di Bosa Marina che ha ospitato le imbarcazioni per la notte.

Nella classe ORC SPI, il primo posto è stato conquistato dall’imbarcazione Buddhana di Giuseppe Rivieccio, seguita da Mira di Francesco Unali, Macassar di Pietro Delogu, Pergentina di Alberto Satta e Luna Storta di Salvatore Soggiu.

Nella classe J24, il primo posto è andato a Glicerina di Pasquale Messina. Per quanto riguarda la classe Veleggiata, con un tempo limite fissato alle 18:00, nella categoria sopra i 10 mt ha vinto Su Cantu e Su Entu di Salvatore Nurra, seguita da Floresa di Raffaele Pironti e Duchessa di Marco Zurru, che si è piazzata al terzo posto. Nella categoria sotto i 10 mt, il primo posto è stato conquistato da Carolina di Marco Cossu, seguita da Calypso di Pietro Garroni e Isolina di Giovanni Consiglio.

La giornata di domenica ha visto un cambio nelle condizioni del vento, con un maestrale che, girato a tramontana, ha consentito a tutte le imbarcazioni di rientrare rapidamente ad Alghero. Nella classe ORC SPI, si è distinta Mira di Francesco Unali, seguita da Buddhana di Giuseppe Rivieccio e Luna Storta di Salvatore Soggiu.

Per la classe ORC No-SPI, il primo posto è stato assegnato all'imbarcazione Albertone I° di Giuseppe Dinapoli, seguita da Amelie' di Antonello Spada e Carpe Diem di Beppe Serra. Nella classe J24 ha vinto Glicerina di Pasquale Messina, con Lighting di Giuseppe Paddeu al secondo posto e Inversol di Mario Canopoli al terzo posto. Nella classe Veleggiata sopra i 10 mt, ha trionfato Floresa di Raffaele Pironti, seguita da Su Cantu e Su Entu di Salvatore Nurra e Duchessa di Marco Zurru al terzo posto. Per la classe Veleggiata sotto i 10 mt, il primo posto è stato conquistato da Calypso di Pietro Garroni, seguita da Carolina di Marco Cossu e Alga di Giuseppe Tola.

Il Trofeo Base Nautica Usai 2024 è stato assegnato all'imbarcazione Mira di Francesco Unali.

Il direttivo della Lega Navale di Alghero e il Comitato Organizzatore invitano tutti alla premiazione del XIII Campionato Vento de l’Alguer 2024, che si terrà sabato 12 ottobre presso il ristorante Quarté Sayàl.

Ringraziando per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che verrà dedicato all’evento, resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali.