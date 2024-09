Convocato il Consiglio, arrivano in Aula le “Linee programmatiche”

ALGHERO – Nuova convocazione del Consiglio Comunale. In discussione l’importante atto riguardante le “Linee programmatiche” del sindaco Cacciotto e più in generale della sua Amministrazione. Questo l’unico punto previsto dall’incontro dei capigruppo che hanno deciso, col presidente dell’assemblea Pirisi, di fissare altre due sedute entro settembre. Consiglio che si trova ancora costretto a non potersi riunire nella “Casa Comunale” di via Columbano e dunque dovrà realizzarsi nuovamente a Lo Quarter.