“Reclutamento Forestas: un piano insufficiente”

CAGLIARI – “La Giunta regionale si appresta a varare il piano straordinario triennale di assunzione di nuovo personale. Lo fa dopo lunga e travagliata gestazione, ad un anno e mezzo dall’approvazione della legge di stabilità 2022, che contiene norme e risorse.

Noi accogliamo di buon grado le intenzioni ma non condividiamo tempi e metodi.

Questo piano -affermano i consiglieri regionali Daniele Cocco e Salvatore Corrias- arriva in zona Cesarini, a fine legislatura, e ha un acre sapore elettoralistico.

E dire che c’è stato tutto il tempo per far bene le cose, anche con il nostro contributo, che abbiamo dato in Aula e in Commissione, soprattutto in merito ai requisiti di partecipazione e ai criteri di formazione della graduatoria, dove verrà assegnato il punteggio massimo a chi ha meno di 35 anni e quello minimo a chi ne ha più di 50, con la conseguenza che verranno tagliati fuori quanti, loro malgrado, sono disoccupati di lunga data e hanno maturato nel tempo esperienza e competenze.

Così come verranno disattese le istanze di molti Comuni, che continueranno a dare molto in termini di territorio ma riceveranno poco in termini di assunzioni.

Noi crediamo -concludono i consiglieri Cocco e Corrias- che questi non siano problemi di poco conto, ma il sintomo della miopia di questa Giunta frettolosa, che ha avuto tutto il tempo per far bene e che rischia, oggi, di voler far tutto e di farlo male, lasciando a terra le esigenze di molti cittadini e di molti Comuni”.