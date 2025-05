Recinzione ammalorata e crollata, lavori nella piscina di Maria Pia

ALGHERO – Al via i lavori di “manutenzione straordinaria”, come da cartello, riguardo il muro di cinta delle piscine, all’aperto e coperta. Una delimitazione da troppo tempo ammalorata e in pessime condizioni e che, in diverse parti, ha pure ceduto divenendo perfino un pericolo per i passanti, figuriamoci per eventuali fruitori dell’impianto sportivo.

Era stato l’assessore Enrico Daga, a fine gennaio, proprio tramite Algheronews, a ricordare l’importanza di tale struttura per l’Amministrazione annunciando il prossimo intervento. Dopo qualche mese, il settore opere pubbliche ha, finalmente, avviato gli attesi lavori affidati alla Safety Energy per un totale di 46mila euro. Intervento che va di pari passo con la rimessa a disposizione della piscina, almeno quella all’aperto che, si spera, presto sarà fruibile. Del resto è una cosa assurda che Alghero non abbia, per tutto l’anno, a disposizione una piscina pubblica.