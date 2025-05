Allarme disagio sociale ad Alghero, “Spostare subito i servizi e creare Centro Diurno”

ALGHERO – “Solidarietà e vicinanza al vigile ferito ieri mattina presso il Quarter, e alle operatrici sociali che quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni delicate e troppo spesso pericolose. Ma non facciamo l’errore di derubricare la vicenda ad un fatto di cronaca nera. Ciò che è accaduto, e che troppo spesso accade in città, costituisce una vicenda che fa emergere un triste disagio in città. Un disagio di cui si deve far carico anche la nostra comunità. E che è impossibile affrontare solo con attività repressive e con strumenti di deterrenza. L’Amministrazione deve prendere atto che è necessario intervenire alla radice di questi problemi, stando al fianco delle famiglie che non riescono da sole ad affrontare la gestione di situazioni ed eventi che richiedono professionisti competenti e spazi adeguati per il trattamento di soggetti che vivono questi forti disagi. L’episodio ci porta a fare due riflessioni.

L’una, sulla necessità di accelerare i lavori di adeguamento della struttura ex Green hotel destinata ad ospitare gli uffici dei servizi sociali, per consentire al personale una sistemazione dignitosa, e ciò sia a tutela del personale che dell’utenza particolarmente fragile con cui si rapporta quotidianamente. La seconda riflessione, invece, nasce dalla constatazione che è sempre più cogente la necessità di dotare il territorio di Alghero di strutture che possano costituire un valido supporto per fronteggiare le numerose situazioni di disagio presenti nella nostra città. È nostro compito farci carico di queste realtà e dare risposte concrete. La istituzione di un Centro Diurno con personale appositamente formato può essere una seria e concreta opportunità per affrontare questo problema con interventi mirati e specifici. Chiediamo ancora una volta al presidente Mulas che sia convocata la commissione sanità, nella quale con l’audizione dei responsabili Asl si possa valutare quale migliore percorso intraprendere per l’istituzione di un Centro Diurno, tenuto conto delle esigenze e peculiarità del nostro territorio”.

Gruppo Consiliare Forza Italia Alghero