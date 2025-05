8° Slalom di Loceri: iscrizioni aperte per la tappa del Campionato Italiano

LOCERI – Non è un semplice tracciato. È una sfida che si snoda curva dopo curva ai piedi del Monte Tarè, dove tecnica, coraggio e precisione si fondono in quattro chilometri di pura adrenalina. A Loceri, il prossimo 24 e 25 maggio, torna lo Slalom: l’ottava edizione della gara ogliastrina è parte del Campionato Italiano Assoluto Slalom, Coppa 2^ Zona e vale come prova del Trofeo Slalom Sardegna e 4° Memorial Trofeo Silverio Demurtas.

Apertura ufficiale delle iscrizioni: in gara, scuderie da tutta Italia al via, una sola linea d’arrivo. Il percorso, lungo la Strada Statale 390, partirà al km 8,800 e si concluderà al km 4,900 con partenza nel centro abitato.

La tappa ogliastrina arriva nel vivo della stagione: dopo le prove in Calabria Slalom in Gambarie e in Calabria Slalom di Campobasso, il campionato entra nella sua fase più accesa. Quella di Loceri sarà una prova spartiacque, in vista delle ultime tappe e del gran finale previsto a Salerno in ottobre.

L’organizzazione è firmata Ogliastra Racing, in collaborazione con la Scuderia Arbus Pro Motors, con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Loceri, Provincia di Nuoro e Ogliastra, Camera di Commercio di Nuoro e il supporto dell’Automobile Club d’Italia, con le delegazioni di Nuoro e Cagliari e Aci Sport Delegazione Sardegna.

L’evento verrà presentato in conferenza stampa il prossimo 17 maggio nella sede comunale di Loceri, alla presenza del Sindaco Gianfranco Lecca e del Presidente Regionale Aci Antonello Fiori.

“Non è solo una gara. È il risultato di anni di lavoro e di una visione condivisa: far crescere l’Ogliastra Racing sotto ogni profilo – sportivo, tecnico, organizzativo – e offrire al nostro territorio una vetrina nazionale di grande rilievo”, dichiara Fabrizio Seoni, presidente della scuderia.

Tante le energie messe in campo. Fondamentale il sostegno delle istituzioni e degli sponsor, ma anche il contributo silenzioso e determinante di forze dell’ordine, volontari e ufficiali di gara ACI, senza i quali la manifestazione non potrebbe esistere.

Loceri è pronta. Gli appassionati sanno che qui, ogni edizione, lascia il segno. E chi sogna il tricolore, sa che per arrivare in cima bisogna passare da queste curve.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 21 maggio 2025. Sono disponibili convenzioni per chi arriva da oltremare, informazioni sul sito ufficiale www.ogliastraracing.it.