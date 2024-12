Questione Secal, “Bene le parole del Sindaco, ora attendiamo i fatti”

ALGHERO – Questione Secal in primo piano. Doppio intervento da parte delle opposizioni con comunicati a firma di Forza Italia e Fratelli d’Italia che plaudono alle parole del Sindaco, ma “attendono di fatti”.

Forza Italia. “Leggiamo con soddisfazione le dichiarazioni del Sindaco Cacciotto, che finalmente prende posizione sulla ipotesi di liquidazione e scioglimento della Secal.- Il Gruppo consiliare di Forza Italia commenta le recenti dichiarazioni d Cacciotto sulle sorti della Secal, che a suo dire oggi non correrebbe rischi di scioglimento, nonostante in Giunta sia stata discussa una delibera di liquidazione. “Una ipotesi da noi avversata con determinazione, perché provocherebbe danni al servizio di riscossione tributi, che è alla base della gestione dell’Amministrazione e dei servizi ai cittadini, sia alla comunità algherese. Ma la nostra più urgente preoccupazione era ed è la sorte dei lavoratori della Secal che nell’ipotesi nefasta di scioglimento perderebbero il loro posto di lavoro. Detto, questo, è evidente che Cacciotto disporrà immediatamente affinché alla Secal vengano pagati in tempo reale i 291.000 euro dovuti in modo da farla uscire dalle secche di una difficoltà economica profonda indotta dal mancato pagamento dei suoi crediti -sottolineano gli Azzurri algheresi-. E attendiamo che il Sindaco contestualmente smentisca che in Giunta è stata discussa una delibera delle finanze che proponeva lo scioglimento della Secal. Per fortuna sospesa. Rimaniamo in attesa di fatti concreti -chiude il Gruppo di Forza Italia-.”

Fratelli d’Italia. Accogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco, che interviene finalmente sul futuro della SECAL, tema cruciale soprattutto per i dipendenti della società.

È importante che il sindaco abbia fatto sentire la sua voce, riconoscendo indirettamente la fondatezza delle preoccupazioni che Fratelli d’Italia, insieme ad altri, ha sollevato. Tuttavia, ora è necessario tradurre le parole in impegni concreti.

Attendiamo di farlo in Consiglio Comunale, sede preposta a queste decisioni, dove speriamo di trovare tutta l’assemblea unanime nell’assumere un impegno chiaro e inequivocabile a sostegno della partecipata. Come Fratelli d’Italia, insieme al resto del centrodestra, abbiamo già depositato un ordine del giorno che consentirà di cristallizzare l’intenzione di rilancio della SECAL.

Ora è importante provvedere al pagamento delle somme dovute alla società partecipata. Quelle che il sindaco chiama “partite aperte” sono i debiti accumulati nei confronti di SECAL, che ormai superano i 300mila euro. Queste somme, che non sarebbero mai dovute accumularsi, devono essere saldate immediatamente, per permettere alla società di operare con efficacia. Da qui in avanti il sindaco dovrà impegnarsi e vigilare perché non si ripetano simili ritardi.

Un suggerimento: ora il rilancio di SECAL deve essere condotto con oculatezza. È fondamentale calibrare con precisione le responsabilità e le attività che le saranno affidate, garantendo un adeguato incremento delle risorse economiche e del personale, necessario per sostenere il carico operativo. Inoltre, è urgente trasferire gli uffici della società nella nuova sede di via Michelangelo, così da migliorare l’efficienza operativa e l’accessibilità per i cittadini.

Infine, caro sindaco presti la massima attenzione, affinché non si ripeta più ciò che, sotto traccia, è avvenuto in questi mesi, in cui, senza alcun indirizzo chiaro, si è messo a rischio il futuro dell’azienda e dei dipendenti che vi lavorano.

Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare, in tutte le sedi istituzionali, per garantire che SECAL continui a rappresentare uno strumento fondamentale per il Comune di Alghero e per i cittadini