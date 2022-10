Prosegue il Festival dello Sviluppo Sostenibile col Ceas Porto Conte |foto e video

ALGHERO – Prosegue il Festival dello Sviluppo Sostenibile, protagonista in Sardegna con il CEAS del Parco di Porto Conte e dell’AMP Capo Caccia Isola Piana. Dopo aver ospitato l’iniziativa “A scuola per il mare”, prosegue, in questi giorni, con “Circolare è Meraviglioso”. Si conclude domani, venerdì 14 ottobre, l’iniziativa del Ceas Porto Conte “Circolare è Meraviglioso”, inserita nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), e del Festival Sardegna2030, sostenuto dal Servizio SVASI dell’Assessorato Difesa Ambiente regionale.



Casa Gioiosa ospita gli studenti delle scuole di Alghero che per 5 mattine guidati dagli educatori del CEAS Porto Conte hanno dedicato il loro tempo alle attività di educazione alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare.

I giovani partecipanti coinvolti in attività ludiche mediante il kit didattico prodotto nell’ambito del Progetto “CEAS aperti” 2022 in tema di economia circolare e nella conoscenza dei nostri ambienti, con escursioni didattiche finalizzate alla scoperta del piacere di “circolare” in territorio protetto e della ciclicità della natura, capace di auto-rigenerarsi in modo efficiente, sostenibile e competitivo! L’iniziativa fa parte, inoltre, del programma “CEAS aperti” promosso dalla RETE INFEAS e coordinato dalla Città metropolitana di Cagliari.

“Abbiamo proposto, nell’ambito del Festival, 4 progetti interessando gli studenti a tematiche e azioni virtuose che abbiano al centro la salute del nostro pianeta e che perseguano gli obiettivi dell’agenda 2030”, ha commentato la responsabile del Ceas Porto Conte. Le iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile si chiuderanno il 22 ottobre con l’ultima proposta intitolata “Festival al Parco col Ceas Porto Conte”.

Nella foto e video Antonella Derriu e Antonello Serra (Ceas Porto Conte)