Via ai lavori per il completo restyling del parcheggio dell’Argentiera

SASSARI – Sono partiti nei giorni scorsi e dovranno essere completati entro il prossimo 4 dicembre i lavori di messa in sicurezza del parcheggio pubblico di via La Plata, all’Argentiera. In seguito al sopralluogo compiuto dall’assessore alle Infrastrutture della mobilità, Massimo Rizzu, i tecnici hanno avviato le procedure necessarie alla realizzazione di un’opera di restyling particolarmente attesa. Per ridurre al minimo i disagi dei numerosi frequentatori della borgata durante la stagione balneare, venendo così incontro anche alle esigenze degli operatori commerciali della zona, l’intervento era stato procrastinato sino alla fine dell’estate. Ma, come lo stesso assessore ha potuto constatare di persona, non si poteva attendere oltre.

In alcuni punti la pavimentazione era in uno stato di degrado tale da rendere quasi impossibile il transito e la sosta, pertanto si dovrà procedere alla demolizione e alla sostituzione del manto in calcestruzzo. Saranno utilizzati pigmenti e additivi al fine di colorare il piano e non alterare i cromatismi del paesaggio circostante. I lavori saranno eseguiti a traffico chiuso, così da consentire ai dipendenti dell’impresa affidataria di operare in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l’ingresso solo ai residenti che per raggiungere la propria abitazione devono necessariamente attraversare il cantiere, ma seguendo un percorso adeguatamente segnalato e delimitato.

«L’intervento progettato dai tecnici del settore si inserisce nell’ambito di una programmazione ad ampio raggio che interessa puntualmente tutto il territorio comunale», spiega l’esponente della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. «Compatibilmente con le risorse disponibili e la notevole estensione della nostra rete viaria – prosegue l’assessore – siamo impegnati nell’ambizioso tentativo di adeguare le infrastrutture stradali urbane ed extraurbane». Quanto all’intervento dell’Argentiera, «non è che un primo segnale di quell’attenzione verso le aree più periferiche del territorio di Sassari che è anche nelle linee programmatiche del sindaco e della nostra amministrazione – conclude Rizzu – intendiamo risolvere alcuni problemi cronici e favorire l’accessibilità e lo sviluppo di tutta la Nurra e delle altre aree rurali».