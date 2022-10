Restyling ingresso di Alghero, plauso agli assessori Peru e Caria

ALGHERO – L’ingresso di Alghero cambia volto grazie all’importante lavoro dell’amministrazione comunale e degli assessorati ai Lavori Pubblici e al Bilancio, guidati rispettivamente da Antonello Peru e Giovanna Caria. L’altro giorno la consegna dell’area completamente qualificata posta tra via Aldo Moro, via XX Settembre e via De Curtis. I lavori, iniziati a fine aprile, si sono conclusi nei giorni scorsi, restituendo agli algheresi un’area dotata di 90 posti auto, spazi destinati agli stalli per il commercio su aree pubbliche, per le moto, un’edicola e spazi per la mobilità sostenibile.

L’importante progetto, interamente predisposto e realizzato da questa amministrazione e finanziato con 850mila euro da fondi di bilancio, si articola in tre lotti, il primo dei quali già completato. Ma, come sottolineato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, l’intervento sarà completato con la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via XX Settembre, via Barracu e via Aldo Moro e un secondo lotto che prevede un’area simile a quella consegnata ieri e dotata di 40 posti auto. “Abbiamo consegnato agli algheresi un’area urbana abbandonata da oltre vent’anni. Altrettanta considerazione stiamo rivolgendo ad altre zone cittadine degne della medesima attenzione” commenta l’assessore Antonello Peru