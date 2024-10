Comitato in difesa della salute, “Saremo in Commissione, ecco le urgenze per Alghero”

ALGHERO – “In occasione della seduta della Commissione del giorno mercoledì 23/10, i sottoscritti comitati e associazioni chiedono che vengano sottoposte all’attenzione le criticità già evidenziate nelle diverse iniziative pubbliche:

Riapertura in tempi certi del Punto Nascita di Alghero e la piena funzionalità dell’assistenza Pediatrica Ospedaliera h. 24;

Piena funzionalità del Reparto di Cardiologia con la copertura dei turni notturni; infatti, attualmente non viene garantito il turno di notte e ciò espone il pronto soccorso e tutti i reparti a gravi disservizi;

Riduzione delle liste di attesa di numerose prestazioni specialistiche, soprattutto per le patologie più gravi quali quelle oncologiche, neurologiche, nefrologiche, cardiologiche, etc.;

Riorganizzazione del Reparto di Chirurgia generale dove attualmente risultano in servizio oltre al direttore solo due dirigenti medici; la struttura “parallela” di day surgery non ha risolto ma anzi complicato l’efficienza del reparto;

Piena funzionalità dei diversi reparti (Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Medicina, Nefrologia, Cardiologia, Ortopedia, Centro Trasfusionale, Riabilitazione funzionale etc.) con l’assegnazione di personale medico ed infermieristico; la notevole carenza di personale costringe quello in servizio ad eccessivi carichi di lavoro, costretto a turnazioni ed orari che potrebbero superare i limiti previsti dalla norma;

Attivazione delle altre sale operatorie dell’Ospedale Marino di Alghero, funzionale anche alle altre specialità chirurgiche;

Assegnazione dei nuovi locali ristrutturati al servizio di Endoscopia chirurgica oggi relegato in locali inadeguati e non idonei;

L’adozione da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità del Piano Nazionale delle Cronicità, necessario per l’individuazione dei percorsi assistenziali a favore dei pazienti affetti da patologie croniche degenerative;

Assegnazione al Centro di salute Mentale di Alghero di un numero adeguato di psichiatri, psicologi e assistenti sociali, tenuto conto del numero dei pazienti in carico al medesimo servizio; la riattivazione del Centro Diurno, già operativo in passato e con buoni esiti assistenziali;

Apertura del nuovo reparto di Lungodegenza e del servizio di Neurologia;

I servizi territoriali del Distretto di Alghero necessitano di una gestione competente e dotata delle prescritte idoneità professionali; l’importante progetto di casa di comunità prevista nella sede di Via Degli Orti, necessita di una dirigenza in grado di organizzare e gestire tale importante struttura socio-sanitaria;

Finanziamento e progettazione del nuovo Ospedale di Alghero, la cui realizzazione è stata prevista da anni nell’area adiacente all’Ospedale Civile di Alghero.

In merito al futuro dell’Ospedale Marino, questi Comitati e Associazioni ritengono sia necessaria una attenta riflessione che abbia come obiettivo esclusivo quello di garantire la funzionalità delle specialità presenti nella struttura sanitaria ed in particolare la Chirurgia Ortopedica e la Riabilitazione Funzionale”.

Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa – Lina Passerò

Comitato spontaneo a difesa della salute – Luca Pais

Comitato nuovo ospedale – Stefano Campus, Domenica Casu

Comitato uniti contro la chiusura dell’ospedale marino – Giovanni Spano

Associazione Parkison Alghero – Marco Balbina

Il Labirinto – Associazione per la tutela della salute mentale – Elisabetta Boglioli