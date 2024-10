Palazzo Civico “liberato” dalle impalcature: “Rispetto al recente passato, dato impulso ai lavori: plauso all’assessore Marinaro”

ALGHERO – “Oggi è, finalmente, possibile rivedere il Palazzo Civico libero dalle impalcature”, cosi Pietro Sartore, consigliere comunale del Partito Democratico che, come l’assessore Enrico Daga, segretario dem, evidenziano e danno risalto ad una notizia attesa da tanti che sarebbe ancora più gioiosa qualora i lavori della Casa Comunale fossero finiti o almeno a buon punto, ma così non è.

D’altra parte, come fanno dalla Maggioranza, è giusto sottolineare degli importanti passi avanti che almeno ridanno dignità, almeno dal punto di vista estetico, ad alcuni molto transitati e visti angoli del centro storico.

Nel frattempo Sartore ricorda: I lavori di restauro sono rimasti fermi per lungo tempo e per questo poter rivedere la facciata del Municipio fa piacere, in una nota del gennaio 2023 (son passati quasi 2 anni…) denunciavo lo stallo dei lavori e il fatto che ci si preoccupasse delle cose futili e non delle opere pubbliche, oggi, per contro, l’Amministrazione di Raimondo Cacciotto Sindaco, ripartendo da atti concreti, dà sicuramente un bel segnale” e per chiudere “un convinto plauso all’Assessore competente, a tutta la giunta e alla nuova direzione tecnica, che ha, sicuramente, dato un importante impulso ai lavori”. Ora, “liberata la Casa Comunale dalle impalcature per i lavori ancora in corso, si attende la fine degli stessi e anche un intervento anche per la spropositata presenza di tavolini, sedie, insegne, ombrelloni, etc che hanno quasi lo stesso effetto (almeno in alcuni sproporzionati casi) dei “tubi innocenti” usati per i lavori in essere nell’Alguer Vella.