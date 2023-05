Pro Sailing Tour, evento di grande successo: “Grazie Alghero, au revoir” |video e foto

“Grazie Alghero! Le Pro Sailing Tour 2023 dit au revoir à la Sardaigne et au port d’Alghero qui l’a accueilli les bras ouverts”. Con queste parole, pubblicate sulla pagina facebook ufficiale, il grande evento nautico Pro Sailing Tour ringrazia la città e il porto di Alghero per l’accoglienza, l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione sportiva che ha animato il principale approdo cittadino e larga parte della Riviera del Corallo durante lo scorso weekend. E questo dopo la partenza da Bonifacio, l’approdo ad Alghero, con la realizzazione di una regata (non valida per la classifica) che ha visto volteggiare nel golfo di Alghero e lungo i bastioni, gli splendidi trimarani da 50 piedi che hanno creato uno straordinario spettacolo, oltre che con la presenza delle scolaresche, e a seguire, la domenica, la ripartenza per la tappa più dura verso Brest, città francese ubicata nella costa atlantica. Ad ora, restando nell’aspetto strettamente sportivo, riguardo la classifica generale, ad ora è in testa l’imbarcazione Koesio del navigatore Erwan Le Roux che precede gli altri 4 equipaggi in gara.

“Nonostante il clima non favorevole che ha pregiudicato una maggiore presenza di pubblico, non possiamo che essere soddisfatti per un vero grande evento nautico che ha scelto Alghero per realizzare la sua tappa dopo alcuni anni di stop a causa della pandemia”, commenta il presidente del Porto Giancarlo Piras a cui gli fanno eco le parole degli organizzatori francesi e del direttore del porto di Bonifacio Michele Mallaroni “ringraziamo Alghero, i responsabili del Porto e delle attività che ci hanno accolto al meglio facendoci sentire a casa e soprattutto garantendo il massimo supporto a partire dal Marina di Aquatica, dal suo personale, ristorante e dalla Fondazione Alghero, Yacht Club, Lega Navale e delle altre attività che hanno sostenuto questa manifestazione”.

Un evento di portata internazionale che ha visto Alghero promuoversi sui maggiori network di settore e pure sulla principale tv francese Canal Plus. Grande soddisfazione espressa anche dall’Amministrazione in particolare dal Sindaco Mario Conoci, dagli assessori Alessandro Cocco e dall’assessore Maria Grazia Salaris e anche, durante la serata di gala, da parte del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che ha garantito il massimo impegno per fare in modo che il Pro Sailing Tour possa ritornare ad Alghero anche l’anno prossimo.

