Thiesi: potenziata l’apertura dell’ufficio Scelta e Revoca

THIESI – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione il potenziamento dell’orario di attività dell’Ufficio Scelta e revoca di Thiesi.

L’apertura al pubblico dello sportello, che si inserisce all’interno delle attività del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova, del Meilogu, sarà garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Il servizio si occupa delle pratiche amministrative come la scelta e revoca del Medico di medicina generale e del Pediatra di Libera scelta, delle esenzioni ticket per reddito e disoccupazione e per patologia e dell’assistenza protesica e integrativa.

Lo sportello è attivo in Viale Madonna di Seunis

presso il Presidio sanitario di Thiesi

tel. 079/8849423

e-mail: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it