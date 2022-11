Preliminare del Puc in Commissione: vogliamo ampia condivisione

ALGHERO – L’amministrazione comunale intende imprimere un’accelerazione al processo di pianificazione urbanistica della città. L’obiettivo è approvare entro l’anno il progetto preliminare del PUC ed è per questo motivo che la presidente della II commissione, Tatiana Argiolas, ha deciso di convocare delle apposite riunioni aperte ai rappresentanti di comitati di borgata e di quartiere, associazioni di categoria e altri portatori di interesse. Un’iniziativa presa di concerto con l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras.

La prima riunione di commissione è in programma quest’oggi, martedì 29 novembre, e la prossima sarà giovedì 1 dicembre. «Durante questi incontri – fa sapere Tatiana Argiolas – verranno esaminate e discusse le osservazioni che comitati e associazioni di categorie intendono sottoporre all’amministrazione ma sarà anche l’occasione per chiedere chiarimenti, considerando la presenza dei tecnici alle riunioni». La presidente della II commissione specifica che questo passaggio non è previsto dalla norma ma «è stato voluto ugualmente dall’amministrazione per garantire la più ampia condivisione possibile su uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico che la città attende da troppo tempo».