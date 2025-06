Posto Occupato, le parole del presidente Pirisi

ALGHERO – “Il Consiglio Comunale di Alghero ha approvato all’unanimità l’Ordine

del Giorno che prevede l’adesione alla campagna nazionale “Posto

Occupato”, promossa per ricordare le donne vittime di violenza.

L’iniziativa è stata presentata in forma trasversale da numerosi

consiglieri comunali, con il consigliere Marco Colledanchise della

maggioranza come primo firmatario. Un importante segnale di coesione

istituzionale su un tema che riguarda tutta la società.

Ritengo come Presidente del Consiglio Comunale, di esprimere grande

soddisfazione per il risultato.

«Un gesto simbolico ma potente. Il “posto occupato” che sarà

individuato nella sala consiliare servirà a ricordarci, ad ogni seduta,

che dietro ogni numero c’è una vita spezzata. Il Consiglio si è

espresso all’unanimità, e questo rafforza il messaggio: contro la

violenza serve unità».

Il progetto “Posto Occupato”, ideato da Maria Andaloro, è diffuso in

tutta Italia e prevede che in ogni luogo pubblico venga riservato

simbolicamente un posto per una donna che non può più occuparlo, vittima

di femminicidio.

Con questo primo atto concreto nella sala consiliare, anche il Comune

di Alghero si unisce alle tante amministrazioni italiane che hanno

scelto di fare memoria attiva, affinché il ricordo diventi impegno

quotidiano”.

Il presidente del Consiglio Comunale.

Mimmo pirisi