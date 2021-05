Posidonia, passi avanti: Montis chiama Pais

ALGHERO – La conversione in legge assieme al Decreto Sostegni dell’emendamento proposto dalla Lega e approvato in Parlamento che disciplina la gestione della posidonia spiaggiata è una buona notizia che, senza voler ingenerare eccessive aspettative, richiede una più complessa e articolata lettura dell’intero quadro normativo, da tradurre in discipline specifiche e più compiute che soddisfino tutte le esigenze ( ambientali, turistiche ed economiche). Un buon punto di partenza – sottolinea – su una partita ancora tutto da giocare.

Alghero aveva necessità di un iniezione di fiducia e ringrazio pertanto tutti i parlamentari sardi che si son spesi ma anche gli esponenti locali ed in particolare l’ex sindaco Tedde, che hanno colto l’occasione per dimostrare unità d’intenti su temi fondamentali per la città, per il territorio. Prendo atto favorevolmente, tra l altro, del sostegno pubblico del Presidente Pais sul progetto che riguarda l’impianto di trattamento di San Marco, impegno che son sicuro a momento debito non farà mancare sia per il finanziamento di parte dell’opera che per la gestione dei cumuli da avviare a trattamento”.