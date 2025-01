Porto Torres, Spanu: “Emergenza abitativa in città: azioni urgenti e decisive”

PORTO TORRES – “Sono oltre 140 le famiglie turritane che vivono senza una casa. Questo dato allarmante è emerso dall’ultima graduatoria redatta a seguito del recente bando per l’assegnazione di alloggi popolari. Tuttavia, né il Comune di Porto Torres né AREA dispongono attualmente di abitazioni da assegnare.

Da troppo tempo il problema della casa grava sulla nostra comunità, raggiungendo oggi livelli insostenibili. La crisi economica e la precarietà lavorativa non solo mettono a rischio chi una casa non ce l’ha, ma anche chi rischia di perderla a causa dell’incapacità di sostenere il mutuo. A questo si aggiunge la crescente difficoltà di trovare abitazioni in affitto: molti proprietari stanno convertendo le loro seconde case da affitti tradizionali a locazioni turistiche a breve termine, aggravando ulteriormente la carenza di immobili disponibili per periodi lunghi.

La casa è un diritto fondamentale e l’emergenza abitativa richiede risposte immediate e incisive. Proponiamo l’istituzione di un tavolo permanente sull’emergenza abitativa, un organo stabile e operativo per affrontare il problema in modo sistematico, individuare soluzioni concrete e monitorarne l’attuazione. Servono investimenti nell’edilizia sociale, partendo dall’identificazione e dal censimento degli edifici dismessi di proprietà statale o regionale presenti in città, da convertire in alloggi pubblici a canone agevolato destinati alle fasce più deboli della popolazione.

Bisogna inoltre incentivare fiscalmente i proprietari che scelgono l’affitto tradizionale rispetto a quello turistico e creare un fondo di garanzia per tutelare sia gli inquilini che i locatori, promuovendo così la stabilità abitativa. La collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni non profit e aziende del settore immobiliare è essenziale per ampliare l’offerta di abitazioni accessibili.

È tempo di dimostrare con i fatti che chi governa e chi siede all’opposizione è capace di affrontare questa emergenza con coraggio e determinazione. Non possiamo più permetterci di ignorare il problema o di rimandare soluzioni. Serve agire ora per restituire dignità e sicurezza a tutte le famiglie che lottano per un diritto fondamentale: avere un tetto sopra la testa”.

BASTIANINO SPANU

CAPO GRUPPO

PORTO TORRES AVANTI