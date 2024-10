Porto Torres, “Sicurezza fuori controllo: la città non può vivere così”

PORTO TORRES – “A nulla sono serviti gli allarmi dell’opposizione più volte portati all’attenzione di chi governa la città; una città governata a colpi di comunicati stampa e comparsate in convegni.

Chi governa torni nel mondo reale, e prenda atto di una città ormai fuori controllo in tema di sicurezza, che mostra preoccupanti crepe nel suo tessuto sociale.

Dopo le scuole, le docce delle spiagge, gli impianti sportivi e gli edifici pubblici, sabato scorso i vandali hanno alzato il tiro prendendo di mira l’area monumentale di San Gavino.

Chi governa la città deve assumersi la responsabilità politica di una situazione non più tollerabile.

Basta con la politica degli annunci, servono risposte tangibili per arginare un fenomeno che sta tenendo in ostaggio un’intera comunità, frutto di una deriva culturale e sociale che pare inarrestabile.

Che fine ha fatto la convenzione con la Polizia Locale di Sassari? dove sono finite le 64 telecamere promesse alla città nell’ultima riunione del

Comitato per l’ordine e la sicurezza, svoltosi in Prefettura?

Misure sulla sicurezza cittadina, fin qui solo sventolate e propagandate.

È il momento delle risposte. Risposte dovute ai cittadini turritani che vorrebbe semplicemente vivere in una città NORMALE”.

Bastianino Spanu

Porto Torres AVANTI