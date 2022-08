Porto di Alghero verso il meeting di Monaco e salone di Genova: progetti green e ottima stagione |video

ALGHERO – Il Porto di Alghero sarà protagonista della seconda edizione del meeting internazionale nel Principato di Monaco dedicato ai “Smart & Sustainable Marina”. L’evento si terrà il 25 e 26 settembre e vedrà la presenza dei rappresentanti del Porto di Alghero che, in vista di questa importante partecipazione, hanno preso parte ad un conference call con gli organizzatori e altri partner del meeting fissato per fine settembre. In questa occasione, Fabrizio Goldoni (Aquatica Marina – Porto di Alghero), durante la video riunione in lingua inglese, ha descritto quelli che sono i servizi e le progettualità del maggiore approdo della Riviera del Corallo andando nello specifico delle azioni, già attuate e in previsione, legate alla sostenibilità ambientale in linea con quelle che sono le politiche della transazione ecologica ad esempio l’installazione di colonnine elettriche, la spesa e l’utilizzo di prodotti locali e a chilometro zero, da parte dei diportisti, l’utilizzo di auto elettriche e più in generale il contrasto all’inquinamento.

“Interventi che vedono il Porto di Alghero da anni in prima linea, insieme all’Amministrazione Comunale e Regione, per puntare alla configurazione di un’infrastruttura che sia sempre più moderna e green”, ha detto Goldoni che ha continuato “il nostro obiettivo, insieme a tutti i soci del Consorzio, con anche la partecipazione al meeting nel Principato di Monaco, è quello di confrontarci con altre realtà del Mediterraneo e oltre al fine di poter migliorare e far crescere il nostro porto e renderlo sempre più attrattivo e sostenibile”. Prima di Monaco, dal 23 settembre ci sarà il salone di Genova a cui il Porto di Alghero parteciperà sempre al fine di promuovere l’attività e le varie progettualità. Azioni che anche questa stagione hanno prodotto degli ottimi risultati in termini di transiti con un totale della stagione estiva, fino ad oggi, di circa 1000 transiti. “Una cifra importante che ci permette di guardare con sempre maggiore fiducia verso il prossimo futuro e questo grazie al lavoro di tutti i soci del Consorzio con cui si potranno, a breve, definire nuovi progetti che andranno a creare un nuovo volto del Porto di Alghero”, chiude il Presidente Giancarlo Piras.